De Amerikaanse ijsketen Baskin-Robbins komt naar Nederland. Eind volgende maand opent de eerste winkel van het merk. Waar die komt wordt later bekendgemaakt. Nog dit jaar volgen een tweede en een derde ijssalon en de jaren erna wil Baskin-Robbins uitgroeien tot tien à vijftien winkels in Nederland.

De Nederlandse winkels gaan naast ijsjes en milkshakes ook ijstaarten, warme dranken en gebak zoals crèpes en wafels verkopen. Daarnaast wil Baskin-Robbins producten in de supermarkt gaan verkopen. Ook moeten de ijsjes via maaltijdbezorgers te bestellen zijn.

Baskin-Robbins werd in 1945 opgericht in de Californische plaats Glendale. De ijsketen is een zusterbedrijf van Dunkin’ Donuts, dat vorig jaar zijn entree maakte in Nederland. Het bedrijf is vooral groot in de Verenigde Staten. In Europa is het vooral actief in Spanje en Engeland.