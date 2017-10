IHC neemt belang in branchegenoot ROG

Royal IHC neemt een belang van 50 procent in de Rotterdam Offshore Group (ROG). Dat heeft het scheepsbouwconcern maandag bekendgemaakt zonder financiƫle details te noemen.

Dankzij de transactie krijgt IHC toegang tot de faciliteiten van ROG in de Rotterdamse haven, waaronder kade voor schepen tot 300 meter, kraancapaciteit, een grote werf en een volledig uitgeruste werkplaats. ROG heeft een open toegang tot de zee. Volgens Diederik van Rijn, directeur van dochteronderneming IHC Services, vergroot de overname de mogelijkheden voor het concern om zijn klanten beter te bedienen. ROG-directeur Martin van Leest denkt met het partnerschap meer complexe projecten aan te kunnen gaan.

Volgens Het Financieele Dagblad leed Royal IHC afgelopen jaar een nettoverlies van 20,8 miljoen euro. Dat was voor het eerst in dertien jaar. Vooral de crisis in de offshoresector speelde het concern parten.