Iets minder winst voor Danone door veranderd winkelgedrag

Het Franse voedingsmiddelenconcern Danone heeft in het eerste halfjaar de nettowinst iets zien dalen. Vooral de coronacrisis en de maatregelen om de uitbraak te bezweren hadden impact op de resultaten.

Het voedingsbedrijf behaalde in de meetperiode een winst van 1,02 miljard euro, tegen 1,04 miljard euro het jaar ervoor. De omzet daalde van 12,7 miljard euro vorig jaar naar 12,2 miljard euro dit jaar.

In het eerste kwartaal kon Danone zijn opbrengsten juist nog opvoeren dankzij de hamsterwoede vanwege het coronavirus. In het tweede kwartaal nam het effect van het hamsteren af en werd het bedrijf geconfronteerd met lagere verkoop. Consumenten voelen negatieve economische gevolgen van de coronacrisis in hun inkomens, en veranderen daardoor hun winkelgedrag, aldus Danone.

De verspreiding van het coronavirus in Zuid-Amerika, Indonesië en Afrika speelde ook een groter rol in de gedaalde opbrengsten. Daarbij liep de vraag naar waterflessen sterk terug, nu veel mensen thuiszitten en er minder op uitgaan of onderweg zijn.

Het concern zegt te verwachten dat de resultaten in het tweede halfjaar zullen verbeteren, maar ook dat er door de coronacrisis nog veel onzekerheid op de loer ligt. Het bedrijf kan nog niet goed inschatten wat voor eetgewoontes mensen die thuiszitten vanwege lockdowns, zullen aannemen. Ook zijn problemen in de toelevering van producten mogelijk.