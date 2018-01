Iets meer occasions verkocht in 2017

Het aantal tweedehands auto’s dat vorig jaar is verkocht, ligt iets hoger dan dat van een jaar eerder. In totaal kochten Nederlanders ruim 1,8 miljoen occasions. Dat waren er 2169 meer dan in 2016, becijferde dienstverlener voor de autobranche VWE Automotive.

In december lag het aantal verkochte tweedehands voertuigen juist lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Autobedrijven verkochten 89.100 occasions, een daling van 0,3 procent.

Bij de verkoop tussen particulieren onderling zat de klad er meer in. Dat gebeurde vorige maand 52.639 keer, 6 procent minder dan in december 2016.

Volkswagens waren vorige maand de populairste occasions. Qua leeftijd steeg de verkoop van auto’s tussen de zes en acht oud en van occasions tussen de achttien en drieëntwintig jaar het hardst met voor beide groepen ruim 22 procent meer verkopen. Die interesse heeft te maken met de betere betrouwbaarheid van auto’s. Occasions van vijftien jaar en ouder zijn bovendien populair voor zakelijk gebruik omdat die een lage bijtelling hebben.

Branchevereniging Bovag noteerde meer verkopen van tweedehands auto’s en kwam uit op net geen 2 miljoen in 2017. Mogelijk komt dat door aankopen door zzp’ers die door Bovag bij de consumentenaankopen worden geteld.