Iets meer faillissementen in september

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in september iets gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar het aantal uitgesproken faillissementen blijft wel laag, zo constateert het statistiekbureau ook.

Er werden in september acht bedrijven meer failliet verklaard dan in augustus. Concreet ging het om 211 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk veertig. Dat is er één meer dan in augustus. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven, aldus het CBS. Relatief gezien werden er in september de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.

Uit de gegevens van het statistiekbureau blijkt wederom dat de coronacrisis nog niet zorgt voor een faillissementspiek. Dat hangt mogelijk samen met het feit dat veel ondernemingen de crisisperiode tot nu toe met financiële steun doorstaan.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://t.localfocus.nl/anp/?1437162. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.