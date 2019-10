Ierse bouwbedrijven richten blik op Nederland

Ierse high-tech bouwbedrijven groeien de laatste tijd hard in Nederland. Dit soort ondernemingen, die zich bijvoorbeeld richten op de bouw van datacenters en farmaceutische faciliteiten, hebben hun omzet vorig jaar verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Dat heeft te maken met de brexit, waardoor de Ieren andere markten aan zijn gaan boren om niet te afhankelijk te zijn van de onzekere Britse markt.

Enterprise Ireland, een Iers overheidsagentschap, meldt dat de exportwaarde van de hightechbouwers in Nederland vorig jaar de 1 miljard euro aantikte. In 2020 willen de Ieren dit opnieuw verdubbelen naar 2 miljard euro en een handelsmissie met twintig bouwbedrijven moet daar bij helpen.

Nederland is de tweede exportmarkt in de eurozone voor bedrijven die door Enterprise Ireland ondersteund worden. Behalve export zetten ook steeds meer Ierse bedrijven eigen vestigingen op in Nederland.