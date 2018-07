Ierland trekt beleggingen in fossielebrandstofindustrie terug

De Ierse overheid verkoopt alle investeringen in gas, olie en steenkool. Ierland wordt daarmee het eerste land ter wereld dat zich aansluit bij de zogeheten divestment-campagne.

Bij divestment –Engels voor desinvesteren– wordt de strijd tegen klimaatverandering via aandelenportefeuilles gevoerd. Activisten roepen overheden, instellingen en andere kapitaalverschaffers op hun beleggingen in ‘vuile’ energie –energie die bijdraagt tot opwarming van de aarde– van de hand te doen. Het initiatief lijkt succesvol: in enkele jaren tijd is de beweging uitgegroeid van een kleinschalige actie van universiteiten tot een wereldwijd fenomeen.

Het besluit dat het Lagerhuis in Dublin vorige week nam, betekent dat voor het eerst een nationale overheid gehoor geeft aan de oproep van de beweging. Een historisch moment, zeggen klimaatorganisaties.

Staatsfonds

Ierland beschikt over een staatsfonds, het Ireland Strategic Investment Fund, van zo’n 8,9 miljard euro; publieke middelen die zijn geïnvesteerd in voor de economie belangrijke sectoren en bedrijven. Het moet nu alle financiële belangen in activiteiten op het gebied van gas, olie en steenkool „zo snel als mogelijk” afstoten. Het gaat daarbij om een relatief klein bedrag van bijna 320 miljoen euro, verdeeld over ongeveer 150 ondernemingen. De wet, ingediend door het niet-partijgebonden parlementslid Thomas Pringle, heeft nog de goedkeuring nodig van de Senaat. Maar die kan het voorstel alleen amenderen, niet verwerpen.

„De Ierse beslissing is een belangrijke overwinning en fungeert als een duidelijk signaal dat breken met de fossielebrandstofindustrie de nieuwe norm wordt. In die bedrijven investeren is niet langer goed vanuit economisch perspectief en het is vooral moreel onaanvaardbaar”, zegt Nicolo Wojewoda van 350.org, een internationale klimaatorganisatie. „De enige manier om de crisis aan te pakken is stoppen met geld te steken in de fossiele industrie, en in de plaats daarvan te investeren in de enorme opkomst van hernieuwbare energie.”

Al meer dan 640 instellingen, waaronder pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, hebben laten weten hun investeringen uit fossiele brandstoffen terug te trekken. Samen zijn zij goed voor duizenden miljarden euro’s. Tot de groep behoren grote steden zoals Stockholm, Parijs, Kopenhagen en Washington. Afgelopen januari kondigde New York aan dat het de pensioenreserves van de stad zal terughalen uit olieconcerns. Noorwegen kent een staatsfonds –een van de grootste ter wereld– met een omvang van meer dan 850 miljard euro. Dat gaat wel de belangen in fossiele brandstoffen afbouwen, maar van een volledig terugtrekken is vooralsnog geen sprake.

Kerk

Ook de Ierse Rooms-Katholieke Kerk heeft geijverd voor de desinvesteringen. Zij belegt zelf ook. In 2011 was 10 procent ondergebracht bij bedrijven in de sfeer van fossiele brandstoffen, dat is nu nog 2,5 procent. Sinds de encycliek van paus Franciscus over het klimaat, die verscheen in juni 2015, groeit het aantal rooms-katholieke instellingen dat de samenstelling van de eigen beleggingen aanpast.

Ierland kan een beter imago van zijn klimaatbeleid trouwens goed gebruiken. Vorige maand stelde het Climate Action Network (CAN), een koepel van niet-gouvernementele organisaties, in een rapport vast dat de eilandrepubliek niet best scoort bij het treffen van maatregelen om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. In de EU-rangorde van het CAN bezet ze de op een na laatste plaats. Alleen Polen presteert slechter.