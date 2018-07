Ieren stappen uit Gamma en Karwei

De Ierse bouwmaterialengigant CRH stapt volledig uit klusketens Karwei en Gamma. De voormalig grootaandeelhouder heeft zijn belang verkocht in Intergamma, het moederbedrijf van de bijna vierhonderd doe-het-zelfwinkels in Nederland en België. De deelneming van bijna 50 procent komt in handen van Intergamma zelf.

De franchiseorganisatie wordt door de transactie bovendien eigenaar van de 156 winkelpanden die voorheen door CRH werden uitgebaat. CRH verkocht ook 36 fysieke winkelpanden die het bedrijf in Nederland bezat. Die gaan over naar de Amerikaanse vastgoedinvesteerder W.P. Carey en worden vervolgens verhuurd aan Intergamma.

CRH hield zijn betrokkenheid bij Intergamma al geruime tijd tegen het licht. De belangrijkste overweging om uit de bouwmarktenwinkel te stappen is de complexe eigendomsstructuur van Intergamma. Met de afstoting is alles bij elkaar een bedrag van 510 miljoen euro gemoeid.