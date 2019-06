IEA: vraag naar aardgas gestuwd door Azië

De wereldwijde vraag naar aardgas wordt de komende jaren vooral gestuwd door landen in Azië. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport over de gasmarkt.

Volgens het IEA nam de wereldwijde vraag naar aardgas in 2018 met 4,6 procent toe, wat het hoogste tempo is sinds 2010. Voor de komende vijf jaar denkt het agentschap dat de vraag met meer dan 10 procent zal groeien, naar ruim 4,3 biljoen kubieke meter in 2024.

Vooral China speelt een grote rol in de toenemende vraag, gedreven door de doelstelling van de overheid om af te stappen van steenkool in de strijd tegen luchtvervuiling. In 2018 was sprake van een stijging van de Chinese gasvraag met 18 procent, al zal dit tempo de komende jaren wel afzwakken door de minder sterk groeiende Chinese economie.

Andere Aziatische landen met een sterk stijgende vraag naar gas zijn bijvoorbeeld Bangladesh, India en Pakistan, aldus het IEA.