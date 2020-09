IEA: vooruitzicht oliemarkt zwakker door oplaaiend corona

De vooruitzichten voor de wereldwijde oliemarkt zijn nog fragieler geworden door de opleving van het coronavirus in veel landen, wat het economisch herstel van de crisis kan ondermijnen. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA), dat met deze waarschuwing komt, denkt dat het herstel van de oliemarkt in de tweede helft van dit jaar minder sterk zal uitvallen dan eerder gedacht.

„Het pad vooruit voor de oliemarkt is verraderlijk te midden van het sterk stijgende aantal besmettingen met corona in veel delen van de wereld”, schrijft de organisatie in haar maandelijkse rapport. De sombere vooruitzichten van het IEA komen overeen met die van oliekartel OPEC op maandag. De laatste tijd zijn de olieprijzen flink aan het dalen door zorgen over het oplaaiende coronavirus en tekenen van een minder sterk herstel van de vraag, met name in Azië.

Het IEA wijst er verder op dat de olievraag druk ondervindt van het vele thuiswerken, waardoor veel minder wordt gereden en gereisd. Volgens het agentschap heeft thuiswerken een flinke impact bij het drukken van de vraag naar brandstof.