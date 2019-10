IEA: situatie oliemarkten weer ‘normaal’

De wereldwijde oliemarkten zijn betrekkelijk snel hersteld van de droneaanvallen op twee grote oliewinningslocaties in Saudi-Arabië vorige maand. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) kampen de oliemarkten volgend jaar waarschijnlijk al weer met overaanbod aangezien de wereldwijde vraag waarschijnlijk minder snel zal toenemen.

De aanvallen in Saudi-Arabië zorgden voor de grootste verstoring in de olieproductie ooit. Toch was de situatie in nog geen twee weken weer ‘business as usual’. De deskundigen merken op dat de olieprijzen snel weer daalden toen duidelijk werd dat de schade, hoewel ernstig, niet zou leiden tot langdurige verstoring van de markten.

In het rapport gaat IEA verder in op de onzekere economische vooruitzichten voor 2020. Het instituut in Parijs verlaagt vanwege die onzekerheid de voorziene groei van de vraag naar olie voor volgend jaar met omgerekend 100.000 vaten tot 1,2 miljoen vaten per dag.

Het blijft overigens onrustig in het Midden-Oosten. Op een Iraanse olietanker die bij Saudi-Arabië in de Rode Zee vaart is vrijdag een grote explosie geweest. Vermoedelijk gaat het om een aanslag. Na de ontploffing zaten de olieprijzen in de lift.