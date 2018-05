IEA: olievraag stijgt minder sterk in 2018

De wereldwijde vraag naar olie zal dit jaar minder sterk stijgen dan eerder gedacht omdat de hogere prijzen het verbruik afremmen. Dat schrijft het Internationaal Energieagentschap (IEA) in zijn rapport over de oliesector.

De olievraag zal dit jaar naar verwachting met 1,4 miljoen vaten per dag toenemen. Dat zijn 40.000 vaten minder dan eerder werd gedacht door het IEA, dat een totaal gebruik van 99,2 miljoen vaten per dag voor dit jaar voorspelt. De olieprijzen hebben het hoogste niveau in drie jaar bereikt vanwege de productiebeperking door oliekartel OPEC en Rusland, de economische crisis in Venezuela en de nieuwe sancties tegen Iran. De IEA denkt dat landen buiten de OPEC de productie sterker gaan verhogen, met name de Verenigde Staten.

„De prijzen van ruwe olie zijn met bijna 75 procent gestegen sinds juni 2017. Het zou uitzonderlijk zijn als een dergelijke sterke prijssprong geen effect zou hebben op de vraag. De prijsstijging zal haar tol eisen”, aldus de in Parijs gevestigde organisatie in het maandrapport.