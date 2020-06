IEA: olievraag pas in 2022 volledig hersteld van crisis

De wereldwijde vraag naar olie zal op zijn vroegst pas in 2022 weer terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis. Dat meldde het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport over de oliemarkt. Door de crisis en de maatregelen om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan is de vraag naar olie sterk onder druk komen te staan.

De organisatie zegt dat de gedaalde olievraag door de lockdownmaatregelen wel wat minder sterk was dan gevreesd. Wel zal de vraag dit jaar naar verwachting in het sterkste tempo ooit krimpen, namelijk met 8,1 miljoen vaten per dag. In 2021 zou die vraag dan juist weer moeten aantrekken in een recordtempo van 5,7 miljoen vaten per dag. Het brandstofverbruik in de wereld ligt dan wel wat lager dan voor de crisis, vooral vanwege de zwakkere vraag naar kerosine uit de luchtvaartsector, aldus het IEA.

Het IEA schrijft verder dat het overaanbod op de oliemarkt de komende tijd zal afnemen door de productiebeperkingen van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland. Ook de lagere olieproductie in de Verenigde Staten zal helpen het overaanbod tegen te gaan.