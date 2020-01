IEA: olieleveringen Irak gevoelig voor onrust

De olieleveringen van Irak zijn gevoelig voor escalerende spanningen in het Midden-Oosten. Dat schrijft het Internationaal Energieagentschap (IEA) in zijn maandelijkse olierapport. Onlangs liepen de spanningen in de regio nog sterk op na de dood van een hoge Iraanse generaal bij een Amerikaanse luchtaanval en Iraanse wraakaanvallen op Amerikaanse doelen in Irak. Daardoor schoten de olieprijzen hard omhoog.

De olie-export van Irak is sinds 2010 verdubbeld naar 4 miljoen vaten per dag. De helft van die olie gaat naar China en India. Irak is zeer afhankelijk van het vervoer van olie via de Straat van Hormuz, die de Perzische Golf scheidt van de Golf van Oman.

Iran heeft herhaaldelijk gedreigd die zeestraat af te sluiten voor olietankers. Vorig jaar werden nog olietankers in de Straat van Hormuz aangevallen, vermoedelijk door Iran. Oorlogsschepen van een internationale missie onder leiding van de Verenigde Staten zijn momenteel actief in het gebied om olietankers te beschermen en vrije doorvaart te garanderen.

Het IEA hield zijn prognoses voor onder meer de wereldwijde olievraag in 2020 onveranderd. Volgens het agentschap zorgt de stijgende productie in de VS en andere landen voor een groter aanbod op de oliemarkt dan vraag.