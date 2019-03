ICT klimt, Beter Bed zakt op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag licht hoger begonnen aan de nieuwe beursmaand. Ook de andere Europese beurzen openden in het groen. De stemming werd gesteund door een sterker dan verwachte toename van de Duitse winkelverkopen. Op het Damrak vielen de resultaten van ICT Group in goede aarde. Beter Bed werd lager gezet na tegenvallende jaarcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de plus op 542,24 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 768,88 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,7 procent.

Op de lokale markt dikte ICT 8 procent aan. De automatiseerder wist de omzet in 2018 met bijna een kwart op te voeren en boekte 80 procent meer nettowinst. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een verdere groei van de omzet en het bedrijfsresultaat. Beter Bed, die vorig jaar in de rode cijfers dook, zakte 3,1 procent. De beddenverkoper kampte met grote problemen op de Duitse markt, waar een gifschandaal zorgde voor twijfel over de veiligheid van schuimmatrassen.