Iconische warenhuisketen VS in zwaar weer

De Amerikaanse warenhuisketen Sears komt steeds verder in financiële problemen. Daarmee dreigt opnieuw een beeldbepalende speler uit het winkellandschap in de Verenigde Staten te verdwijnen onder druk van onlineconcurrenten.

Eerder ging onder meer Toys ’’R’’ Us al over de kop en vroeg matrassenreus Mattress Firm uitstel van betaling aan. Bij Sears is de situatie zeer nijpend geworden, nu een schuld van 134 miljoen dollar mogelijk niet kan worden afbetaald door het winkelbedrijf. De deadline voor die aflossing is maandag.

Sears behoort sinds de jaren zestig tot een van de grootste warenhuisketens in de VS. De afgelopen jaren leed het 125-jarige bedrijf verlies op verlies en sloten honderden vestigingen de deuren. De huidige topman Edward Lampert leende veel van zijn eigen geld uit aan Sears om de keten overeind te houden, maar wil nu eerst grondig reorganiseren om Sears winstgevend te maken.

Volgens The Wall Street Journal heeft Sears een adviesbureau voor faillissementen in de arm genomen. Als de rechter een bankroet uitspreekt, biedt dat in de Verenigde Staten bescherming tegen vorderingen van schuldeisers. Volgens de zakenkrant geniet een reorganisatie zonder tussenkomst van de rechter nog altijd de voorkeur.