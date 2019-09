ICE opent handelsplatform voor bitcoin

Het Amerikaanse beursbedrijf Intercontinentaal Exchange (ICE), moederbedrijf van New York Stock Exchange (NYSE), heeft een handelsplatform voor bitcoin-futures geopend. Via die online marktplaats kunnen beleggers speculeren op een stijging of daling van de koers van de bitcoin.

De handel begon op zondag, met een eerste prijs van 10.115 dollar voor één bitcoin, schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Met het eigen handelsplatform voor digitale valuta’s gaat ICE de concurrentie aan met rivaal CME Group, die in december 2017 al met een eigen beurs voor bitcoin-futures kwam.

Door de stap van ICE moeten cryptomunten makkelijker verhandelbaar worden en aantrekkelijker worden gemaakt voor bedrijven, consumenten en beleggers op Wall Street. De handel in de bitcoin kan erg volatiel verlopen en dat zorgt ervoor dat veel beleggers terughoudend zijn met investeringen in dergelijke digitale munten.