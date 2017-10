IBM schittert op licht hoger Wall Street

De beurzen in New York gingen woensdag met winst van start, waarbij de Dow-Jonesindex voor het eerst boven de 23.000 punten opende. Technologieconcern en Dow-fonds IBM was een uitblinker met een plus van bijna 8 procent dankzij meevallende kwartaalcijfers en vooruitzichten.

De Dow noteerde kort na opening een plus van 0,5 procent op 23.109 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 2564 punten en technologiebeurs Nasdaq ging eveneens 0,2 procent vooruit, tot 6634 punten.

IBM opende dinsdag nabeurs de boeken. Het concern gaf positieve verwachtingen voor de omzetgroei. Medisch bedrijf Abbott Laboratories publiceerde eveneens resultaten. Die vielen ook in goede aarde en het aandeel klom 0,5 procent. Na het slot komen kwartaalberichten van onder meer eBay, American Express en Alcoa.

Verder wordt uitgekeken naar het zogeheten Beige Book van de Federal Reserve (de Amerikaanse centrale banken) dat later op de dag wordt gepubliceerd. Het Beige Book geeft inzage in de staat van de Amerikaanse economie. Tevens zijn er onder meer nieuwe gegevens over de Amerikaanse woningbouw.