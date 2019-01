IBM profiteert van clouddiensten

Het Amerikaanse technologieconcern IBM heeft de omzet in 2018 licht zien stijgen, met 1 procent tot 79,6 miljard dollar. Het bedrijf deed goede zaken met zijn activiteiten rond cloudsoftware. Dat blijkt uit cijfers die IBM dinsdag na het slot van de beurshandel in New York bekendmaakte.

Bij de clouddiensten stegen de inkomsten op jaarbasis met 12 procent tot 19,2 miljard dollar. Bij de verkoop van hardware daalde de verkoop. De nettowinst over heel 2018 kwam uit op meer dan 8,7 miljard dollar, van ruim 5,7 miljard dollar in 2017. De cijfers en winstprognoses voor dit jaar waren beter dan verwacht en in de handel nabeurs op Wall Street ging het aandeel IBM flink omhoog.

Eind oktober kondigde IBM aan softwarebedrijf Red Hat voor meer dan 33 miljard dollar over te nemen. Het is daarmee de grootste overname in de historie van het Amerikaanse bedrijf. Met de aankoop wil IBM zijn positie in de cloudmarkt verstevigen.