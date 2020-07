IATA vraagt landen quarantainemaatregelen te schrappen

Regeringen in Afrika en het Midden-Oosten zouden de economie kunnen helpen herstellen door quarantainemaatregelen af te schaffen en alternatieven in te voeren. Dat zegt de internationale luchtvaartorganisatie IATA.

De opgelegde quarantainemaatregelen in 36 landen in Afrika en het Midden-Oosten zijn goed voor 40 procent van alle quarantainemaatregelen wereldwijd. Tegelijkertijd zegt meer dan 80 procent van de reizigers niet te willen reizen wanneer eerst twee weken quarantaine vereist is in het land van aankomst, zegt IATA. De maatregelen zorgen er daardoor voor dat landen alsnog „op slot” blijven, zelfs als hun grenzen weer geopend zijn.

„In deze regio’s zijn 8,6 miljoen mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk van de luchtvaart- en toerismesector”, zei Muhammed Albakri, IATA’s regionale onderdirecteur. IATA komt met verschillende alternatieve maatregelen voor de landen op de proppen. Zo zouden passagiers met ziektesymptomen ontmoedigd moeten worden om te reizen. Verder ondersteunt IATA gezondheidscontroles door overheden. Dat kan in de vorm van gezondheidsverklaringen.

Iedereen die één van de 36 landen in wil, moet meteen twee weken in quarantaine. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat reizigers het coronavirus naar het land brengen nadat ze in het buitenland besmet zijn geraakt.