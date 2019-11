IATA: veel nieuwe banen luchtvaart Nederland

De Nederlandse luchtvaartsector kan de komende jaren duizenden nieuwe banen creëren en miljarden meer bijdragen aan de economie door zijn concurrentiepositie te versterken. Dat schrijft luchtvaartorganisatie IATA in een rapport over de luchtvaart in ons land.

Volgens IATA kan de werkgelegenheid in de Nederlandse luchtvaart in de periode tot 2037 met 40.000 banen toenemen en kan de economische bijdrage met bijna 8 miljard euro worden vergroot. De brancheorganisatie komt daarvoor met een aantal aanbevelingen, waaronder groei van het aantal vliegbewegingen en uitbreiding van Nederlandse luchthavens. Ook moet de introductie van nieuwe milieubelastingen voor de sector worden voorkomen.

Momenteel ondersteunt de Nederlandse luchtvaartindustrie volgens IATA 306.000 arbeidsplaatsen, met een jaarlijkse bijdrage van 22 miljard euro aan de economie. Dat komt neer op 3,2 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp).