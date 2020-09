IATA: Nederland moet coronatest-protocol invoeren voor reizigers

De Nederlandse overheid moet een voorstel van de Europese Commissie steunen om grensbeleid tijdens de coronacrisis gecoördineerd aan te pakken. Ook doet ons land er goed aan om quarantainemaatregelen te vervangen door een coronatest voor reizigers. Dat schrijft IATA, de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart, in een brief aan de regering.

De Europese Commissie stelde voor dat er in bepaalde kritieke gebieden gelijke standaarden komen wat betreft het beoordelen van coronarisico’s, het introduceren of opheffen van coronamaatregelen en het hanteren van een kleurgecodeerde risicocommunicatiemethode.

Het aannemen van dat voorstel zou volgens de brancheorganisatie „een zinvolle stap” zijn om banen te redden en het coronavirus systematisch te bestrijden. „Mensen hebben gemeenschappelijke normen nodig, zodat er genoeg voorspelbaarheid is om reizen te plannen”, vindt IATA. „Ook moeten reizigers worden getest op corona, zodat ze niet door een simpele reis al weken in isolatie moeten. Op dit moment is Europa alles behalve een unie, want elk land heeft zijn eigen aanpak.”

Als gevolg van grensbeperkingen en quarantainemaatregelen zal de vraag naar vliegreizen in Nederland in 2020 met 62 procent dalen en zullen meer dan 180.000 banen gevaar lopen, verwacht de brancheorganisatie.