IAG verkoopt stukken Norwegian als deal faalt

Luchtvaartconcern IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia, is niet van plan zijn aandelen in prijsvechter Norwegian te houden, als het niet lukt om de Noren helemaal in te lijven. Dat heeft IAG-topman Willie Walsh gezegd in een toelichting op de tweede kwartaalcijfers.

IAG probeert al enige tijd de Noorse prijsvechter over te nemen, maar die heeft dat tot nu toe afgewimpeld. De Britten slaagden er wel in om een belang van 4,6 procent te bemachtigen, maar ze willen geen vijandig bod doen. Volgens Walsh hebben er sinds april geen gesprekken meer plaatsgevonden met Norwegian.

IAG is ook de eigenaar van Aer Lingus. Het concern denkt dat die Ierse nationale luchtvaartmaatschappij komende tijd kan profiteren van de stakingen bij Ryanair. Daardoor ligt het voor de hand dat er meer mensen die van of naar Ierland willen voor een vlucht met Aer Lingus kiezen.

Stakingen zijn niet altijd goed nieuws. Acties van de Franse luchtverkeersleiders zetten juist druk op de resultaten. Vooral IAG’s Spaanse budgetdochter Vueling had daar last van, want de toestellen van Vueling moeten regelmatig door het Franse luchtruim.

IAG wist zijn resultaten in het tweede kwartaal toch te verbeteren ten opzichte van een jaar eerder. De omzet van de onderneming ging omhoog als gevolg van hogere prijzen op belangrijke trans-Atlantische routes. Er ging voor 11,2 miljard euro aan opbrengsten in de boeken, een stijging van ruim 3 procent. Daarvan was 9,9 miljard euro afkomstig uit personenvervoer. De operationele winst voor eenmalige posten kwam uit op 835 miljoen euro, tegen 790 miljoen euro een jaar eerder. De cijfers waren wel minder sterk dan analisten hadden verwacht. Op de beurs in Londen ging het aandeel omlaag.