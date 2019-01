IAG-prijsvechter Level wil basis op Schiphol

Luchtvaartmaatschappij Level gaat later dit jaar een basis openen op Schiphol. De prijsvechter, die onderdeel is van het Britse IAG, mikt vanaf de Nederlandse luchthaven naar verluidt op vluchten binnen Europa. Het zou de tweede zogeheten short-haul hub van Level binnen Europa zijn na de luchthaven van Wenen.

IAG, dat ook het moederbedrijf is van onder meer British Airways en Iberia, richtte Level in 2017 op. In eerste instantie was dit om de concurrentieslag met prijsvechters op de langere afstanden als Norwegian Air aan te gaan.

Details over routes die Level gaat vliegen van en naar Schiphol en met welke toestellen, zijn nog niet gegeven. Daarover wordt volgens het bedrijf nog overleg gevoerd met personeel.