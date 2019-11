IAG-dochter Iberia lijft Air Europa in

De Spaanse luchtvaartonderneming Iberia, dat onderdeel is van het Britse IAG, neemt de eveneens Spaanse branchegenoot Air Europa over. Met de deal is een bedrag gemoeid van 1 miljard euro.

Door de overname wil Iberia meer vluchten op lucratieve routes tussen Europa en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied aanbieden. Iberia wil Air Europa op die routes een leidende rol laten spelen. Daarbij rekenen de Spanjaarden op aanzienlijke synergievoordelen in termen van kosten en omzet.

IAG denkt dat de overname zich binnen vier jaar uitbetaalt als het gaat om rendement op geïnvesteerd vermogen. Wel zal Air Europa van meet af aan bijdragen aan de winst. De transactie wordt naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar afgerond, afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen.