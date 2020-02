Hyundai stopt productie in Zuid-Korea vanwege coronavirus

Autoconcern Hyundai stopt deze week met zijn productie in Zuid-Korea vanwege een tekort aan onderdelen door het nieuwe coronavirus. Het bedrijf is de eerste grote autobouwer die de productie buiten China opschort in verband met de virusuitbraak.

Hyundai kampt met een tekort aan bepaalde onderdelen voor de bedrading van auto’s. Die worden normaal in China gemaakt, maar vanwege het coronavirus liggen in dat land veel fabrieken stil. Een vakbond bij Hyundai schat in dat de productie in Zuid-Korea later deze maand wel weer kan worden hervat.

Maandag klonken er in Nederland ook al waarschuwingen dat de bevoorrading van bedrijven die zakendoen met China, in het geding kan komen. Zo wees Bart Vos, wetenschappelijk directeur van het Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI), op mogelijke problemen bij de aanvoer van onderdelen. Winkelketen Action stelde te overwegen om producten die normaal uit China komen, in andere landen in te gaan kopen.