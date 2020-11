Hypotheekrente te hoog? Denk eens aan renteafsplitsing

De rente staat al jaren laag. Voor de spaarrekening is dat vervelend, voor de hypotheekrente erg fijn. Maar niet iedereen profiteert van die lage hypotheekrente.

Je zult in het verleden je rente maar lang hebben vastgezet en nog steeds een zeer hoge rente betalen. Om daar vanaf te komen is verhuizen een oplossing, maar als je dat nu niet wilt? Vaak wordt dan het hypotheekcontract opengebroken, met een boete tot gevolg van vaak tienduizenden euro’s.

Een nieuwe variant is renteafsplitsing, waarbij je binnen het contract stapsgewijs je rente verlaagt. Hoe gaat dat in zijn werk?

Veel banken bieden de mogelijkheid om een leningdeel af te splitsen. Vaak gebruiken mensen deze voorwaarde om een deel van hun aflossingsvrije hypotheek om te zetten naar een vorm waarbij ze aflossen. Een andere voorwaarde is dat je van je hypotheek vaak boetevrij mag aflossen. Deze twee voorwaarden kun je combineren.

Stel, er is de mogelijkheid om 20 procent boetevrij af te lossen. In zo’n geval kun je een leningdeel van 20 procent afsplitsen en tegelijkertijd de bank verzoeken om dat nieuwe leningdeel intern om te zetten naar een nieuwe lagere rente. Je mag immers 20 procent boetevrij aflossen. Op deze manier kun je in een tijdsbestek van vijf jaar je hypotheek van een hoge rente omzetten naar een lagere rente. Bij een hypotheek waarbij je maar 10 procent boetevrij mag aflossen duurt dit helaas wat langer.

Weerstand

De meeste banken bieden deze mogelijkheid nog niet actief aan. Een paar jaar terug meldde een grootbank na een verzoek tot renteafsplitsing dat ze hier niet aan gingen beginnen. Terwijl de voorwaarden de mogelijkheid niet uitsloten. Of beter gezegd: de combinatie van voorwaarden maakte het mogelijk. Omdat renteafsplitsing nog niet gangbaar is, bestaat de kans dat je bij een verzoek weerstand ondervindt. Geef het niet direct op, maar kijk in de voorwaarden hoe een en ander is omschreven.

Wat zijn de nadelen van renteafsplitsing? Je breekt de hypotheek in allemaal kleine stukjes. Veel mensen vinden meerdere hypotheken niet overzichtelijk. Ook kan renteafsplitsing niet bij alle hypotheekvormen. Zo is een spaarhypotheek fiscaal te ingewikkeld. Daarnaast heb je bij een spaarhypotheek vaak belang bij een hoge rente. Verder moet je geduld hebben om renteafsplitsing volledig door te voeren. Het kan wel vijf tot tien jaar duren voordat je de hele hypotheek hebt omgezet naar een lagere rente.

Voordelen

Wat zijn de voordelen? Renteafsplitsing kan de bank intern regelen, dus je hoeft niet langs de notaris. Je betaalt geen boete over het deel dat je omzet. Lagere maandlasten maken het daarnaast mogelijk om eventueel extra af te lossen. Allemaal losse stukjes hypotheek geven ook risicospreiding met je rente. Mocht de rente stijgen, dan stijgt jouw rente maar heel langzaam mee. Al die stukjes lopen namelijk niet tegelijkertijd af. Daarnaast kun je bij iedere omzetting kiezen uit meerdere rentevaste periodes.

Renteafsplitsing is helaas nog niet zo bekend, maar zeker het proberen waard.

De auteur is Master of Financial Planning. Volgende keer schrijft hij over: de lage rente als stimulans tot investeren. Suggesties of vragen? financieel@refdag.nl