„Hypotheekrente gaat naar de bodem”

De hypotheekrente stevent af op een nieuw laagterecord. Adviesketen De Hypotheekshop constateert dat geldverstrekkers hun tarieven opnieuw massaal lijken te verlagen. In de afgelopen twee weken hebben bijna alle aanbieders hun tarieven al verlaagd.

„Dat stopt niet heel snel. Ik verwacht dat dit nog zeker twee maanden doorgaat, als het hypotheekseizoen ten einde loopt”, voorspelt Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop tegen De Telegraaf.

Een nieuw laagterecord voor de hypotheekrente kan verklaard worden doordat de rentes wereldwijd laag zijn. Er is een enorme aanwas van vermogen”, ziet Hagedoorn. „Dat geld moet ergens naartoe, en Nederlandse hypotheken staan als goede belegging bekend. Aanbieders van hypotheken hebben dus te maken met enorm veel concurrentie, en we zien ze tegen elkaar opboksen naar de laagste tarieven.”

Daarentegen is er ook veel onzekerheid. „Als we volgende week weer in een lockdown gaan, wordt het natuurlijk anders. We zitten wel in een economische crisis”, waarschuwt de hypotheekexpert.