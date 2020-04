„Hypotheekrente gaat met forse stap omhoog”

Voor het eerst in jaren neemt de hypotheekrente bij veel aanbieders een flinke sprong. Waar geldverstrekkers de afgelopen weken kozen voor muizenstapjes van 0,03 of 0,05 procentpunt, trekken ze deze week een sprint met verhogingen tot 0,3 procentpunt, blijkt uit een rondgang van RTL Z langs hypotheekadviseurs. "We zien dat driekwart van de geldverstrekkers deze week de rente verhoogt", zegt Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep.

Eerder ging het nog om de wat kleinere aanbieders. "Deze week zijn het ook de grote jongens. Maandag Rabobank, morgen ABN en ING", vult Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop aan.

En de stappen zijn ook groter. "De grootste stijging bedraagt op dit moment 0,3 procentpunt", laat Carina Kloet van De Hypotheker weten. Dat betekent dat als de rente eerst 1,5 procent was, die nu uitkomt op 1,8 procent. De meeste rentepercentages schommelen bij de aanbieders tussen de 1 en 2 procent.

ABN Amro bevestigt (ook namens dochterbedrijven Florius en Moneyou) dat de hypotheekrente vrijdag met 0,2 procentpunt (20 basispunten) zal stijgen, voor de belangrijkste rentevaste periodes. ING wilde niet inhoudelijk reageren op vragen van RTL Z.