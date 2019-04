„Hypotheekrente blijft voorlopig laag”

De hypotheekrente blijft zeker tot begin volgend jaar stabiel. Dat voorspelt De Hypotheker. De hypotheekadviesketen wijst naar de lage inflatie en de terughoudendheid die de toezichthouders Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse bankenkoepel Federal Reserve aan de dag leggen met rentestappen.

De onzekerheid over de economische groei en de twijfels over de handelsrelatie tussen de VS en China maken de Fed behoedzaam. Voor de ECB geldt daarbij de lage inflatie in de eurozone.

Naast de kortlopende hypotheekrente blijft ook de langlopende hypotheekrente voorlopig laag, aldus De Hypotheker. Bij nieuw afgesloten hypotheken ligt de gemiddelde rente op een niveau van 2,4 procent, tegen 5,4 procent tien jaar geleden, aldus de adviesketen.

Het gemiddelde rentepercentage voor een hypotheek met een rentevaste periode van 5 jaar met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) was in het eerste kwartaal 1,57 procent en 2,08 procent zonder NHG. Hoe langer de looptijd hoe hoger het rentepercentage. Bij een rentevaste periode van 30 jaar is de gemiddelde rente 2,91 procent en 3,41 procent zonder NHG.