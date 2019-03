Hypotheekomzet naar recordhoogte

De hypotheekomzet heeft in het afgelopen jaar een historisch hoogtepunt bereikt. De gemiddelde hypotheeksom is nog nooit zo hoog geweest en het aantal woningbezitters dat een hypotheek oversloot, nam sterk toe, schrijft consultancybureau IG&H in een studie.

De totale hypotheekomzet dikte in 2018 aan tot 106 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog 101 miljard euro. De toename komt grotendeels doordat fors meer mensen hun hypotheek oversloten. Zo kozen 96.000 woningeigenaren om hun hypotheekvoorwaarden aan te passen of naar een nieuwe kredietverstrekker te verhuizen. Volgens de consultants duidt deze ontwikkeling erop dat „hypotheekverstrekkers er niet goed in slagen om bestaande klanten aan zich te binden”.

De groei van de hypotheekomzet vlakte in het laatste kwartaal van vorig jaar wel af naar 2,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is de laagste groei in het vierde kwartaal sinds 2011. Vooral starters en doorstromers sloten minder hypotheken af.