‘Hypotheekaanvragen in november onverminderd hoog’

Het aantal hypotheekaanvragen bleef in november onverminderd hoog, zegt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Vorige maand kwam het aantal aanvragen uit op 46.495, tegenover 45.264 de maand ervoor. Daarmee ligt het aantal aanvragen volgens HDN 14 procent hoger dan het gemiddelde van de maand november in de afgelopen vier jaar.

Volgens HDN, een initiatief van diverse hypotheek-, krediet-, en verzekeringsmaatschappijen, was het gemiddeld aantal hypotheekaanvragen vier jaar geleden in november met 41.000 al „uitzonderlijk hoog”. Dat kwam toen door een rentestijging die uitbleef. HDN registreert ruim 80 procent van alle hypotheekofferte-aanvragen in Nederland.

In vergelijking met voorgaande maanden, ziet HDN weinig verandering in wie de hypotheekaanvragen doen. De oversluiters, doorstromers naar een duurdere woning en verbouwers blijven „opvallend actief”, aldus het hypotheeknetwerk. Jonge starters en doorstromers met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebben het lastig op de woningmarkt.

December is traditiegetrouw een rustige maand voor de hypotheekmarkt, zegt HDN. Dat komt door het aantal werk- en vakantiedagen. HDN verwacht wel dat het recordaantal aanvragen van vorig jaar december, dat op 34.000 lag, verbroken zal worden, omdat kerst in het weekend valt.