‘Hypotheekaanvragen enorm gestegen door coronacrisis’

Het aantal hypotheekaanvragen is in het tweede kwartaal enorm gestegen als gevolg van de coronacrisis. Veel huizenbezitters kiezen ervoor hun hypotheek over te sluiten nu de hypotheekrente nog laag is. Ook is er door de uitbraak van het coronavirus veel onzekerheid over de economische gevolgen ervan. Daarom willen veel huizenkopers nu hun mogelijkheden benutten, meldt hypotheekadviseur De Hypotheker.

In het tweede kwartaal nam het aantal hypotheekaanvragen met 53 procent toe in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Onder oversluiters was er volgens De Hypotheker sprake van een enorme stijging van 196 procent.

„Het aantal huizenkopers is met bijna een kwart gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Hieruit blijkt dat de huizenmarkt is aangetrokken, al blijft de toekomst erg onzeker”, zegt Menno Luiten van De Hypotheker. „Veel huizenkopers en oversluiters lijken daarom juist nu hun slag te willen slaan, terwijl ook woningverkopers nog snel willen profiteren van de huidige waarde van hun woning.” Luiten wijst verder op de doorlooptijden bij hypotheekverstrekkers. „Die zijn nog nooit zo lang geweest.”

Het aantal jonge huizenkopers, in de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar, nam in het tweede kwartaal met bijna een derde toe. Volgens De Hypotheker is dat een signaal dat de kansen voor starters lijken toe te nemen. Toch is nog steeds sprake van krapte, omdat ruim de helft van alle woningen nog altijd boven de vraagprijs wordt verkocht.