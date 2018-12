Huurstijging in sociale sector aan banden

De komende drie jaar mogen de huren in de sociale huursector gemiddeld met niet meer dan de inflatie worden verhoogd. Dat betekent voor veel huurders dat hun huurstijging lager zal zijn dan de laatste jaren. Sommige huren worden zelfs bevroren of verlaagd.

Dat is volgens het AD de uitkomst van maandenlange onderhandelingen tussen de woningcorporaties, vertegenwoordigd in koepel Aedes, en de Woonbond. Die partijen maken dinsdag bekend dat zij het eens zijn geworden over een sociaal huurakkoord. De leden van Aedes en de Woonbond moeten nog stemmen over dit akkoord. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is blij met de afspraken

Als het aan de corporaties en de Woonbond ligt, mogen de huren vanaf juli volgend jaar met niet meer dan de inflatie stijgen. De Inflatie lag vorig jaar op 1,4 procent. De afgelopen jaren mocht de huurstijging nog 1 procent bóven inflatie liggen. Dat procent gaat er nu af, wat huurders zo’n 80 euro per jaar kan schelen.