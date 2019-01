Huurprijzen winkels wederom gedaald

De gemiddelde huurprijs voor winkelpanden in Nederland is vorig jaar opnieuw gedaald. Vooral in kleine steden gingen de huurtarieven voor winkelruimtes omlaag. In Amsterdam gaan de prijzen daarentegen nog omhoog, concludeert vastgoedadviseur JLL na onderzoek.

De huurprijs voor winkels in Nederland lag gemiddeld op 655 euro per vierkante meter per jaar, zo blijkt uit onderzoek naar 189 winkelgebieden. In 2017 bedroeg de huurprijs nog 669 euro. Winkeliers kampen onder meer met online concurrentie en gestegen personeelskosten. Daardoor worden minder fysieke winkels geopend.

Er zijn overigens veel verschillen tussen grote en kleine steden. Zo daalden de huren in steden met minder dan 100.000 inwoners met 4,5 procent. In Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven was sprake was van een daling van 1,8 procent. In Amsterdam is in doorsnee juist sprake van een stijging dankzij de toestroom van koopgrage toeristen. Vooral de huren op bekende locaties in het centrum gaan hard omhoog. Zo lag de huur voor winkelpanden op het Damrak vorig jaar een kwart hoger dan een jaar eerder, met een gemiddelde prijs van 2.500 euro per vierkante meter.