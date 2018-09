Huurprijzen vrije sector opnieuw gestegen

De huurprijzen in de vrije sector zijn in de eerste helft van dit jaar opnieuw gestegen. De gemiddelde prijs per vierkante meter van een woning in de vrije sector steeg bij een verhuizing met 3,6 procent naar 10,98 euro, aldus cijfers van NVM en VGM, de brancheorganisaties van makelaars en vastgoedmanagers.

Volgens de organisaties speelt de krapte op de Nederlandse woningmarkt ook de vrije huursector parten. De prijzen stijgen door de achterblijvende nieuwbouw en het daardoor relatief beperkte aanbod. Meer bouwen en vooral meer bouwen op maat voor bepaalde doelgroepen zoals starters, doorstromers en senioren is volgens de NVM en VGM dan ook essentieel.

Gemiddeld betalen mensen voor een huurwoning in de vrije sector 1031 euro per maand. De hoogste gemiddelde huurprijs is in Noord-Holland met 15,53 euro per vierkante meter. Daarbij spant Amsterdam de kroon. In Friesland, Drenthe, Flevoland en Limburg liggen de prijzen aanzienlijk lager.