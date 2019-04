Huurprijzen stijgen fors nabij grote steden

De huurprijzen in de vrije sector zijn opnieuw omhooggegaan. In het eerste kwartaal van 2019 zijn de prijzen opnieuw met 4,9 procent gestegen. Dat is dezelfde stijging als in het vierde kwartaal van 2018, meldt verhuurbemiddelaar Pararius. Nieuwe huurders betalen nu gemiddeld 16,33 euro per vierkante meter.

Volgens de huurbemiddelaar is er een sterke bevolkingsgroei in de gemeenten in de buurt van de grote steden. Daardoor stijgen in die gemeenten de prijzen fors. Zo nam de gemiddelde prijs per vierkante meter in Haarlem toe met 11,2 procent naar 18,89 en in Almere met 15,2 procent naar 13,78. In Schiedam stegen de prijzen met 18,3 procent naar 13,73 euro.

In grote steden als Rotterdam, Utrecht en Eindhoven stegen de prijzen harder dan het landelijk gemiddelde, namelijk met ten minste 7,5 procent. Van de vijf grootste steden stegen de prijzen in Eindhoven het hardst, met 9,7 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018 naar 14,94 euro.