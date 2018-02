Huurprijzen in vrije sector verder gestegen

De huurprijzen in de vrije sector zijn in de tweede helft van 2017 opnieuw gestegen. Gemiddeld ging de huur bij een verhuizing 2,5 procent omhoog vergeleken met een jaar eerder. De gemiddelde prijs per vierkante meter steeg zelfs met bijna 3 procent naar 10,76 euro. Dat blijkt uit cijfers van NVM en VGM, de brancheorganisaties van makelaars en vastgoedmanagers.

De stijging is wel minder sterk dan in de eerste helft van vorig jaar, toen de prijs per vierkante meter op jaarbasis nog met een kleine 7 procent omhoogging. Dat neemt niet weg dat er volgens NVM en VGM nog altijd veel te weinig en onvoldoende divers aanbod is in de vrije sector. „Niet alleen de bouwproductie moet fors omhoog, er moet met name op maat worden gebouwd voor starters, doorstromers, senioren en andere doelgroepen.”

Vooral in het middensegment, met huren tussen de 710 en circa 1000 euro per maand, zijn de tekorten ondanks een sterke toename van de nieuwbouw in de afgelopen jaren nog erg groot. Dat geldt vooral in de grote steden. Als er daar in die prijsklasse al nieuwe huurwoningen bij komen, gaat het veelal om kleine appartementen. Veel gezinnen wonen daardoor in te dure, maar ook te kleine woningen.

Amsterdam spant nog altijd de kroon met een gemiddelde huurprijs van 18,42 euro per vierkante meter, 10 procent meer dan een jaar eerder. Ook in Rotterdam (12,25 euro), Den Haag (11,25 euro) en Utrecht (11,01 euro) zijn huurders duurder uit dan gemiddeld. Voor Utrecht betekent dat wel een prijsdaling met ruim een vijfde. NVM en VGM schrijven die toe aan een verschuiving van het dure centrum van de stad naar de goedkopere wijk Leidsche Rijn.

Van de provincies kennen Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht nog steeds de hoogste huren. In Friesland zijn huurders het goedkoopst uit. De sterkste huurstijging (ruim 16 procent) deed zich in de tweede helft van 2017 voor in Flevoland, de sterkste daling (bijna 9 procent) in Utrecht. De enige andere provincie waar huren in de vrije sector per vierkante meter goedkoper werd, is Groningen (min 0,8 procent).