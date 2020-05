Huurprijs in vrije sector stijgt minder hard dan voorheen

De huurprijzen in de vrije sector zijn in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw gestegen. Maar met een gemiddelde prijsstijging van 2,4 procent liepen de huren wel minder hard op dan in voorgaande periodes, melden de brancheorganisaties van makelaars en vastgoedmanagers NVM en VGM NL.

Voor een woonhuis kwam de gemiddelde huurprijs uit op 1076 euro per maand. Dat was 0,6 procent meer dan een jaar eerder. Appartementen in de vrije sector waren door de bank genomen wat duurder. Hier ging het om 1114 euro huur per maand, goed voor een prijsstijging van 3,5 procent. Wanneer wordt gekeken naar de gemiddelde huur per vierkante meter dan was sprake van prijsstijgingen van respectievelijk 2,6 en 5,1 procent.

De brancheorganisaties zien wel grote regionale verschillen. De duurste provincies blijven Noord-Holland en Zuid-Holland, waar de prijzen ook het sterkst zijn toegenomen. De druk op de huurmarkt blijft hier onverminderd groot. In Drenthe, Flevoland en Gelderland gaan de prijzen juist al een tijdje omlaag.

De NVM en VGM NL staan gezamenlijk voor circa 40.000 huurtransacties in de vrije sector op jaarbasis. Daarmee is naar eigen zeggen een marktaandeel van ongeveer 50 procent gemoeid. Sinds 2014 registreren ze samen de transactiedata van huurwoningen.