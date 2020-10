Huurders krijgen hulp met het besparen op energie

Om de stijgende energiekosten op de woonlasten te drukken krijgen huurders hulp bij het besparen op stook- en stroomkosten. Branche- en belangenverenigingen Aedes en de Woonbond gaan woningcorporaties en huurdersorganisaties stimuleren om huurders bij te staan. Ze worden daarbij ondersteund door adviesorganisatie Quintens, dat zich onder meer richt op verduurzaming.

Via een energiedisplay die in verbinding staat met de slimme meter, krijgen huurders beter zicht op de kosten. Dat alleen al moet ertoe bijdragen dat structureel 50 tot mogelijk wel meer dan 100 euro per jaar aan kosten worden bespaard. „Het gebruik van een display levert niet alleen geld op. Als mensen grip krijgen op hun energieverbruik, worden ze vaak ook enthousiast voor volgende stappen in woningverduurzaming”, aldus de initiatiefnemers.

De kosten van de display zijn ongeveer 100 euro. De bedoeling is dat corporaties beginnen met minimaal honderd huishoudens van een slimme display te voorzien, om daarna jaarlijks 2 tot 10 procent van de huurders een display aan te bieden. Nederland telt in totaal zo’n 2,3 miljoen corporatiewoningen.

Het project wordt ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).