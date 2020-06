Huur winkels deels kwijtgescholden na nieuw steunakkoord

De retailsector en de vastgoedsector hebben na weken onderhandelen nieuwe richtlijnen opgesteld over de manier waarop winkels hulp kunnen krijgen met problemen door de coronacrisis. De belangrijkste afspraak is dat de partijen voorstellen om in de maanden april en mei 50 procent van de huur kwijt te schelden en de huur van juni voor 50 procent door te schuiven naar volgend jaar.

De nieuwe afspraken gelden echter niet als algemene regel voor alle partijen, en blijven maatwerk tussen verhuurder en huurder. „We zijn bijzonder blij met deze uitkomst”, zegt Jan Meerman, die namens Detailhandel Nederland deelnam aan de onderhandelingen. „Het geeft lucht en richting voor heel veel retailers. Het vormt een houvast om de gesprekken constructief te vervolgen over huurkwijtschelding en opschorting in juni. Veel retailers zitten hier op te wachten.”

Naast een richtlijn voor gesprekken tussen huurders en verhuurders, worden alle stakeholders binnen de retailsector opgeroepen om zo constructief en oplossingsgericht samen te werken. „Het zoeken naar oplossingen gedurende deze crisis moeten we als marktpartijen echt samen doen. We doen daarom een dringende een oproep aan partijen die nog niet voldaan hebben aan onze belangrijkste afspraken over kwijtschelding en opschorting”, aldus Meerman.

Dit tweede „steunakkoord” volgt op het eerder gesloten akkoord in april. Huurders en verhuurders maakten toen afspraken over gedeeltelijke opschorting van huren voor de maanden april, mei en juni. Een substantieel deel van huurders en verhuurders heeft inmiddels ook al verdergaande afspraken gemaakt over kwijtschelding of alternatieve vormen van verlichting voor huurders, aldus Detailhandel Nederland.