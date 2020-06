Hulpmiddelencentrum maakt doorstart

Het Hulpmiddelencentrum (HMC) gaat een doorstart maken onder HM Medical, een volle dochter van Kersten Group. Daarover hebben de curatoren overeenstemming bereikt met Kersten en diens beursgenoteerde aandeelhouder Value8.

In april werd HMC failliet verklaard. In mei werd al bekend dat Kersten en Value8 gesprekken voerden met de curatoren. Met de doorstart en overname wordt werkgelegenheid geboden aan ruim 150 medewerkers van HMC. Dat aantal zou nog hoger kunnen uitkomen. De dienstverlening van HMC wordt vanuit zes HMC-vestigingen voortgezet. Samen met de vijf bestaande vestigingen van Kersten ontstaat een landelijk dekkend netwerk van elf vestigingen met ruim vierhonderd medewerkers.

HMC verstrekte in het hele land diverse hulpmiddelen waarmee mensen langer zelfredzaam kunnen zijn en langer thuis kunnen wonen. Dat zijn bijvoorbeeld rollators, rolstoelen, krukken en aangepaste bedden. Het centrum maakte eerder bekend dat de dienstverlening in de weken na het faillissement is voortgezet.