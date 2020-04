Huizenprijzen weer wat harder omhoog

De huizenprijzen in Nederland zijn in maart weer wat sneller gestegen dan in de maanden daarvoor. Gemiddeld kostte een woning 7 procent meer dan in maart 2019, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds juli vorig jaar gingen de prijzen niet meer zo hard omhoog.

Ook het aantal verkochte woningen steeg flink. Het Kadaster registreerde 18.627 woningen die een nieuwe eigenaar kregen. Dat zijn er haast 11 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. In het eerste kwartaal werden er 51.579 woningen verkocht, wat bijna 9 procent meer is dan in 2019.

De prijzen stegen in de provincie Groningen in de eerste drie maanden het hardst met een plus van 9,3 procent. In Noord-Holland gingen ze met 5,4 procent het minst omhoog. Van de grote steden gingen de prijzen in Utrecht het sterkst omhoog en die in Amsterdam het minst hard.

De huizenprijzen laten al sinds juni 2013 een stijgende lijn zien. Sinds dat dieptepunt werden huizen in Nederland gemiddeld al 45,6 procent meer waard.