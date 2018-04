„Huizenprijzen stijgen sneller dan verwacht”

De huizenprijzen stijgen dit jaar sneller dan eerder werd gedacht. Het Economisch Bureau van ABN AMRO voorspelt dat huizen in 2018 gemiddeld 8 procent duurder worden ten opzichte van vorig jaar. Aanvankelijk hielden kenners van de bank rekening met een stijging van 6 procent.

De snelle prijsstijgingen vallen samen met een krap woningaanbod. Doordat er steeds minder te koop staat, is het aantal woningaankopen in januari en februari voor het eerst in jaren afgenomen. De analisten van ABN verwachten dat dit aantal in heel 2018 met 5 procent daalt. Ook het jaar daarna nemen woningaankopen met 5 procent af.

„De woningmarkt is gespannen. Kopers hebben steeds minder keuze, omdat het aantal te koop staande woningen gestaag daalt. Dus om kans te maken op een koophuis, moeten ze hoger bieden”, verklaart econoom Philip Bokeloh de stijging van de prijzen.