Huizenprijzen stijgen met meer dan 8 procent

Bestaande koopwoningen waren in augustus 8,2 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat betekende de grootste prijsstijging in ruim 1,5 jaar tijd, zo komt naar voren uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Het aantal transacties daalde wel.

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is sprake van een stijgende trend. De gemiddelde woningprijs nu ligt volgens het statistiekbureau in doorsnee zo’n 51 procent hoger dan tijdens het dieptepunt ruim 7 jaar geleden.

Er werden vorige maand 19.034 woningtransacties geregistreerd, bijna 3 procent minder dan een jaar terug. In de eerste acht maanden van dit jaar zijn bijna 148.107 woningen gewisseld van eigenaar, ruim 5 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.

