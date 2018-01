„Huizenprijzen stijgen met 6 procent in 2018”

De prijs van een koopwoning zal dit jaar gemiddeld 6 procent stijgen. Het aantal transacties zal daarnaast 5 procent lager uitvallen dan afgelopen jaar. Dat voorspellen economen van ABN AMRO in een rapport over de woningmarkt.

De kenners spreken van een aanhoudend herstel van de woningmarkt. Naar schatting is de gemiddelde huizenprijs in heel 2017 met 7,5 procent gestegen. Daarbij is het aantal transacties naar verwachting met 13,5 procent toegenomen. In Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland en Flevoland stegen de prijzen het hardst. Zeeland en Limburg sloten de rij.

Qua nieuwbouwwoningen belooft 2018 een goed jaar te worden. De orderportefeuilles bij huizenbouwers zijn volgens de bank goed gevuld. Ook het aantal afgegeven bouwvergunningen ondersteunen de positieve vooruitzichten. In de eerste elf maanden van 2017 werd op jaarbasis ruim een vijfde meer gebouwd. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen steeg in de periode met 11 procent.

Ten opzichte van andere sectoren zijn bouwers en aannemers onverminderd positief. Zaken als de brexit en het beleid van de Amerikaanse president Trump hebben volgens ABN weinig invloed op de sector. Dat komt vooral doordat bouwbedrijven hun geld op de binnenlandse markt verdienen. Veel bedrijven verwachten in de komende maanden hun tarieven te verhogen.

Over de eerste elf maanden van 2017 viel de omzet bij woning- en utiliteitsbouw gemiddeld 10 procent hoger uit. Schilders, stukadoors en andere afwerkingsbedrijven verdienden in doorsnee bijna 7 procent meer. Projectontwikkelaars moesten het doen met een omzetstijging van iets minder dan 5 procent. Opvallend is de lichte daling van de opbrengsten van installateurs.

Verder speelt het gebrek aan vakkrachten de sector steeds meer parten. Circa een vijfde van de bouwbedrijven ziet de groei worden afgeremd door gebrek aan personeel.