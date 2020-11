Huizenprijzen stijgen het sterkst in bijna twee jaar

De Nederlandse huizenprijzen zijn in oktober het sterkst opgelopen in bijna twee jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren bestaande koopwoningen 9,1 procent duurder dan een jaar eerder.

Op de woningmarkt is nu al een hele tijd sprake van grote krapte. Het aanbod aan te koop staande huizen is flink geslonken, terwijl er nog wel veel mensen willen verhuizen. Daardoor bieden kopers flink tegen elkaar op en hebben starters grote moeite om nog een huis te bemachtigen. De laatste keer dat het CBS een sterkere prijsstijging constateerde was in november 2018.