Huizenprijzen stijgen hardst sinds 2001

De prijzen voor koophuizen zijn sinds september 2001 niet zo hard gestegen als in februari. Huizen waren vorige maand gemiddeld 9,5 procent duurder dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Door de financiële crisis in 2008 raakte de huizenmarkt een tijdlang in het slop. Sinds 2013 laten de prijzen weer een stijgende lijn zien, aldus het statistiekbureau. Huizen zijn nog niet zo duur als aan de vooravond van de crisis in augustus 2008. Toen lag de gemiddelde prijs 1 procent hoger. Ten opzichte van het absolute dal van vierenhalf jaar geleden streken huizenverkopers in februari ruim een kwart meer op.

De prijsstijging valt in een periode waarin het aantal huizenverkopen afneemt. De eerste twee maanden van dit jaar wisselden 32.129 huizen van eigenaar. Dat is ruim 6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.