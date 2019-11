Huizenprijzen stijgen harder dan gedacht

De huizenprijzen zijn in de eerste negen maanden van het jaar harder gestegen dan waarop economen bij Rabobank hadden gerekend. Zij wijzen op de dalende hypotheekrente en het groeiende woningtekort als belangrijke oorzaken.

Het prijspeil lag in de eerste drie kwartalen van dit jaar in doorsnee 7,1 procent hoger dan een jaar eerder, aldus de cijfers van het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de provincies Friesland, Drenthe en Zeeland lag het tempo waarmee huizen duurder worden hoger dan vorig jaar. De economen van Rabobank zien deze cijfers als aanleiding om hun prijsvoorspelling voor 2020 op te schroeven naar een toename van 4,5 procent per jaar.

De lagere hypotheekrente en de woningschaarste werken in feite samen, legt econoom Carola de Groot uit. „Bij een lagere rente kunnen huizenkopers meestal meer lenen, en dus ook meer bieden. Door de woningenschaarste, leidt dat extra geld al gauw tot hogere prijzen.”