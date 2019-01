Huizenprijzen hier harder omhoog dan elders

De Nederlandse huizenprijzen zijn in het derde kwartaal van vorig jaar veel harder gestegen dan in de meeste andere landen van de Europese Unie. Alleen in Slovenië werden woningen verhoudingsgewijs nog duurder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een vergelijkende studie.

Wie een nieuwbouwhuis kocht telde daar in juli, augustus en september gemiddeld 17 procent meer voor neer dan een jaar eerder. De prijzen van bestaande koopwoningen stegen in dezelfde periode met 9,2 procent, waardoor de stijging van de Nederlandse huizenprijzen alles bij elkaar uitkwam op 10,2 procent.

Europabreed werden huizen door de bank genomen maar 4,3 procent duurder. Behalve Slovenië, waar sprake was van een plus van meer dan 15 procent, vertoonde de woningmarkt in de meeste landen een minder oververhit beeld. Groot-Brittannië, Frankrijk en België kenden bijvoorbeeld maar een kleine prijsstijging. In Italië en Zweden liepen de huizenprijzen in het derde kwartaal op jaarbasis zelfs iets terug.

De gekte op de Nederlandse huizenmarkt begint overigens wel iets af te nemen, stelde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) onlangs. De makelaarsorganisatie merkte dat het aanbod aan te koop staande woningen in het vierde kwartaal sinds lange tijd weer iets is gestegen. Ook gingen de huizenprijzen volgens hun statistieken in de laatste maanden van 2018 niet meer zo hard omhoog.

Het verschil tussen de NVM-cijfers en die van het CBS en het Kadaster is vooral dat de laatstgenoemden de transacties pas registreren op het moment dat de koopakte bij de notaris is verwerkt. De NVM registreert de verkoop doorgaans enkele maanden eerder in de koopakte.